Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области рядом с базой отдыха «Светофор». Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«В поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха „Светофор“, вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. В результате происшествия, находившиеся в вертолете мужчина и женщина госпитализированы в больницу г. Первоуральска», — отмечено в публикации.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, личности пострадавших, а также идет поиск собственника вертолета.

Транспортная прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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