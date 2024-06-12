Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области
Известно о двух пострадавших.
Фото: Telegram / Уральская транспортная прокуратура / uraltransprok
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области рядом с базой отдыха «Светофор». Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«В поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха „Светофор“, вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. В результате происшествия, находившиеся в вертолете мужчина и женщина госпитализированы в больницу г. Первоуральска», — отмечено в публикации.
На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, личности пострадавших, а также идет поиск собственника вертолета.
Транспортная прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса.
Читайте также
74%
0.03 95.74
0.10
Нашли ошибку?