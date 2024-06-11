Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса. Об этом сообщает российское Министерство обороны агентству ТАСС.

Известно, что весь экипаж воздушного судна погиб. Пока что предварительная версия крушения заключается в технической неисправности.

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