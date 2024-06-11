Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса. Об этом сообщает российское Министерство обороны агентству ТАСС.
Известно, что весь экипаж воздушного судна погиб. Пока что предварительная версия крушения заключается в технической неисправности.
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