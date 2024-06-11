Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса. Об этом сообщает российское Министерство обороны агентству ТАСС.

Известно, что весь экипаж воздушного судна погиб. Пока что предварительная версия крушения заключается в технической неисправности.