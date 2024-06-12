Запечатлен навсегда: умер баскетболист Джерри Уэст, образ которого стал логотипом НБА

Легендарному спортсмену было 86 лет.

Умер знаменитый американский баскетболист, олимпийский чемпион 1960 года Джерри Уэст. Об этом сообщила пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс».

Причина смерти спортсмена не была обнародована. Он ушел из жизни на 87-м году. За свою карьеру Уэст успел достичь многого. Его называли одним из лучших баскетболистов за всю историю.

«Джерри Уэст, олицетворение баскетбольного мастерства и друг всех, кто его знал, мирно скончался сегодня утром в возрасте 86 лет. Его жена Карен была рядом с ним», — говорится в сообщении «Лос-Анджелес Клипперс».

Всю свою жизнь он играл в этом клубе Занимал разные должности, но всегда был успешен.

В 1972 году его признали чемпионом НБА, после того, как годом ранее его объявили самым ценным игроком финала.

Согласно одной из версий, именно он изображен на логотипе НБА. Нельзя не заметить сходство фотографии Джерри с одного из матчей и силуэта на картинке.

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