«Не стало нашего друга»: умерла петербургская актриса из сериала «Мажор»

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 45 0

Умерла 45-летняя актриса из сериала «Мажор» Гала Самойлова

«Не стало нашего друга»: умерла петербургская актриса из сериала «Мажор»

Фото: Кадр из к/ф «Мажор-2», реж. Николай Булыгин, Максим Полинский, 2016 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У артистки остался муж и двое детей.

Актриса театра и кино Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет. Об этом сообщили представители Новой сцены Александринского театра на странице многофункционального театрального центра в социальной сети.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — говорится в сообщении.

Близкие артистки сообщали, что скончалась Гала Самойлова после тяжелой болезни. Интенсивное лечение, которое она проходила несколько лет, не помогло.

Актриса известна по своим работам в кинокартинах: «Мажор 2», «Праведник», «По ту сторону смерти», «Такая работа». Помимо кино, она посвящала себя театру. Играла в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская», «Приюте комедианта». Также сотрудничала с площадкой «Скороход», Инженерным театром «АХЕ», «Этюд-театром», Лабораторией «ON.театр», «Таким Театром».

У Галы Самойловой остался муж и двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса, которая родила двойню в 60 лет.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
«Полон демонов»: Бен Аффлек спивается из-за развода с Лопес
21:04
Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области
20:48
«Не стало нашего друга»: умерла петербургская актриса из сериала «Мажор»
20:32
«Масштабный спортивный праздник»: Путин открыл Игры БРИКС 2024
20:16
Новые правила: почему на границе начали массово изымать паспорта
20:00
Корабли Северного флота РФ прибыли в главный порт Кубы

Сейчас читают

Эффектно и с юмором! Легостаев порвал грелку в честь Дня России
А где трусы? Бритни Спирс станцевала даже без нижнего белья
«Был кураж»: Звезды шоу-бизнеса о своих первых выступлениях
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака