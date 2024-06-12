«Не стало нашего друга»: умерла петербургская актриса из сериала «Мажор»

У артистки остался муж и двое детей.

Актриса театра и кино Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет. Об этом сообщили представители Новой сцены Александринского театра на странице многофункционального театрального центра в социальной сети.

«Сегодня пришла печальная новость — не стало нашего друга актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой», — говорится в сообщении.

Близкие артистки сообщали, что скончалась Гала Самойлова после тяжелой болезни. Интенсивное лечение, которое она проходила несколько лет, не помогло.

Актриса известна по своим работам в кинокартинах: «Мажор 2», «Праведник», «По ту сторону смерти», «Такая работа». Помимо кино, она посвящала себя театру. Играла в ТЮЗе имени Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская», «Приюте комедианта». Также сотрудничала с площадкой «Скороход», Инженерным театром «АХЕ», «Этюд-театром», Лабораторией «ON.театр», «Таким Театром».

У Галы Самойловой остался муж и двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса, которая родила двойню в 60 лет.