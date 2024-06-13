Жажда крови: Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 345 0

Захарова: США нуждается в еще большем кровопускании на европейском континенте

Жажда крови: Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Понимают ли в Европе, что США втягивает их в прямое столкновение в Россией?

Администрация президента США Джо Байдена хочет еще большего кровопускания на европейском континенте ради сохранения собственной гегемонии. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новые требования НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что для всех стран военного блока обеспечение Киева оружием должно стать обязательным.

«А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО?» — задалась Захарова риторическим вопросом в своем Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, главные цели которой — денацификация и демилитаризация Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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Жажда крови: Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными

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