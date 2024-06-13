В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС

Эфирная новость 20 0

В соревнованиях примут участие спортсмены из почти сотни стран.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС

То, что Олимпийские игры стали политическим инструментом в геополитике, уже никого не удивляет. И даже спортивная составляющая отошла на дальний план, уступив место фактически шантажу и попыткам изолировать российских атлетов от мирового спорта.

На этом фоне кардинально отличаются Игры стран БРИКС, стартовавшие накануне в Казани. Грандиозное событие, в рамках которого сразятся тысячи спортсменов из почти 100 государств, в том числе и недружественных.

Владимир Путин, открывая соревнования, подчеркнул, что они свободны от политики. На месте побывал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Казань — вновь центр мирового спорта. Здесь едва успели соскучиться по международным турнирам после «Игр будущего», как в городе опять принимают зарубежных спортсменов.

«Я пока не успела все посмотреть, но очень хочу. Что меня удивило, так это благоустройство города. Повсюду зелень», — отметила участница Игр БРИКС из Ливана Мари Хоури.

Перед церемонией открытия спортсмены много говорят о значении Игр БРИКС для них. Им хотелось участвовать в честных и непредвзятых соревнованиях, поэтому они здесь.

«Игры стран БРИКС — очень важное мероприятие, это как Олимпийские игры. Спортсмены со всего мира прибыли сюда посоревноваться, моя команда и я относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул участник Игр БРИКС из Венесуэлы Дэниел Молина.

Важность честных соревнований отмечает президент на открытии Игр. Владимир Путин обратился к участникам по видео:

«Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, и привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. Значит, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств. Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми».

Многие иностранные участники в России впервые. О нашей стране слышали лишь по новостям. Правда, услышанное не совпадает с увиденным здесь.

«В России все чудесно, я не вижу никаких проблем», — сказал участник Игр БРИКС из Республики Сербской Синиша Марцетич.

На церемонии открытия участникам Игр дают возможность лично познакомиться ближе с российской историей и культурой. От царских времен — с операми и балами, сквозь советские годы — с научным потенциалом и первым полетом в космос, до наших дней. Финальная точка перфоманса — все самые масштабные мировые спортивные события, которые принимала Россия.

Завершает церемонию открытия парад флагов. Их настолько много, что на сцене даже не хватает мест. О своем участии в играх БРИКС заявили 97 стран. Пока прилетели участники из 40 государств. Для каждого это большое событие.

«Спортивный праздник, которого не хватало давным-давно. Я считаю, что эти международные соревнования как глоток свежего воздуха для наших ребят. Видно по их глазам, как они рады», — сказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров.

Соревнования на две недели объединят более трех тысяч атлетов. И с этого момента игры БРИКС начинаются. Уже сегодня пройдут первые соревнования по девяти видам спорта.

Тема:
БРИКС
12 июн
«Масштабный спортивный праздник»: Путин открыл Игры БРИКС 2024
11 июн
«Очень хочется представлять свою страну»: в Казани стартуют Игры БРИКС
10 июн
Владимир Путин провел телефонные переговоры президентом Бразилии
10 июн
«С равноправным участием»: Китай призвал провести конференцию по Украине с РФ
10 июн
Будет тернистым: Сергей Лавров о переходе к новому мироустройству
10 июн
Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание
10 июн
Страны НАТО захотели в БРИКС: итоги ПМЭФ-2024
8 июн
Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
7 июн
Президент Боливии заявил о стремлении страны в БРИКС
7 июн
Доверие к платежной инфраструктуре подорвано самим Западом — Путин
+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС
11:05
Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС
10:57
Бриг «Россия» провел репетицию в День России
10:51
Задержаны еще двое членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне
10:40
Первый в России и единственный в Европе: стартовал пятый сезон «Драйв шоу»
10:26
Минобороны РФ показало кадры электронных ракетных пусков на учениях ядерных сил

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака