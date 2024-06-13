Запад намерен ограничить свободу передвижений российских дипломатов в ЕС

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Politico: 8 стран хотят ограничить свободу передвижения дипломатов РФ в ЕС

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Такие меры могут войти в новый пакет санкций против РФ.

Восемь западных стран требуют ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письма европейских чиновников к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

По данным издания, за закрытыми дверями страны уже провели переговоры. Инициатор — Чехия. Идею поддерживают главы МИД Дании, Нидерландов, Польши, Румынии и стран Прибалтики.

Служащим российских дипмиссий и членам их семей хотят запретить выезжать за пределы страны, которая их аккредитовала. Пишут, что новые ограничения собираются включить в очередной пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии блокируют ход переговоров о новых санкциях Евросоюза против России. Европейские политики готовят меры для борьбы с обходом уже действующих ограничений.

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