Запад намерен ограничить свободу передвижений российских дипломатов в ЕС
Politico: 8 стран хотят ограничить свободу передвижения дипломатов РФ в ЕС
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Такие меры могут войти в новый пакет санкций против РФ.
Восемь западных стран требуют ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письма европейских чиновников к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
По данным издания, за закрытыми дверями страны уже провели переговоры. Инициатор — Чехия. Идею поддерживают главы МИД Дании, Нидерландов, Польши, Румынии и стран Прибалтики.
Служащим российских дипмиссий и членам их семей хотят запретить выезжать за пределы страны, которая их аккредитовала. Пишут, что новые ограничения собираются включить в очередной пакет санкций Евросоюза против России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии блокируют ход переговоров о новых санкциях Евросоюза против России. Европейские политики готовят меры для борьбы с обходом уже действующих ограничений.
Читайте также
78%
-0.81 94.83
-0.91
Нашли ошибку?