Запад намерен ограничить свободу передвижений российских дипломатов в ЕС

Такие меры могут войти в новый пакет санкций против РФ.

Восемь западных стран требуют ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письма европейских чиновников к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

По данным издания, за закрытыми дверями страны уже провели переговоры. Инициатор — Чехия. Идею поддерживают главы МИД Дании, Нидерландов, Польши, Румынии и стран Прибалтики.

Служащим российских дипмиссий и членам их семей хотят запретить выезжать за пределы страны, которая их аккредитовала. Пишут, что новые ограничения собираются включить в очередной пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии блокируют ход переговоров о новых санкциях Евросоюза против России. Европейские политики готовят меры для борьбы с обходом уже действующих ограничений.