«Благодаря вам в хоккей начал играть»: Абдразаков обратился к Путину

Что ответил президент?

Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков начал играть в хоккей благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он лично рассказал российскому лидеру в неформальной обстановке после церемонии вручения Госпремий. Слова оперного певца приводит издание «БИЗНЕС Online».

«Владимир Владимирович, я благодаря вам в хоккей начал играть», — отметил артист.

В ответ на это президент посмеялся и пошутил, что «нужно работать по всем направлениям».

«Сегодняшнее событие, награждение — это только этап общей работы. Нам нужно работать по всем направлениям», — сказал Путин.

Глава государства 12 июня вручил Государственные награды и премии. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

Ильдар Абдразаков был удостоен знака лауреата Госпремии в области литературы и искусства. Российский лидер также назвал артиста самым востребованным оперным певцом современности и мастером вокального искусства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал отмечать День России как символ неразрывности пути Отечества.