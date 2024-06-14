Русская спортивная машина: как сборная РФ завоевала первое золото на играх БРИКС

Первые золотые медали на Играх БРИКС отправились в копилку российской сборной! Пальму первенства взяли наши синхронисты в сольной программе.

Впереди — состязания по спортивной гимнастике. Всего же в первый день соревнований разыграли 23 комплекта наград сразу в пяти видах спорта. Подробности из столицы Татарстана передает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Первая дисциплина — и сразу золото. Нашей синхронистке, трехкратной олимпийской чемпионке Светлане Колесниченко в бассейне просто не было равных.

Уже в статусе победительницы Светлана Колесниченко выходит снова для выступления с другой россиянкой Майей Дорошко. Их зрители ждали особенно.

После выступления спортсменок сборная России завоевала уже второе золото.

«Всегда присутствует волнение. Я сегодня утром это почувствовала, что адреналин присутствует во мне. Мне кажется, что сегодня все получилось. Я много раз говорила и еще раз повторю, что для нас самое главное — это оценка тренера. Мы видели, что она очень довольна. Это для нас самое главное», — подчеркнула заслуженный мастер спорта России Светлана Колесниченко.

Российская сборная — фаворит игр, но расслабляться никто не планирует, уверяет главный тренер команды.

«Мы здесь посмотрим и на основной состав, и на резерв, который у нас готовится. Любые соревнования — это испытание сил. Для нас это очень важно. А соревнования, где представлены хотя бы несколько стран, — для нас это экзамены», — заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Первые комплекты наград сегодня начали разыгрывать и в спортивной гимнастике. Посмотреть на эти соревнования собрался почти полный зал. Так, поддержать нашу гимнастку Екатерину Андрееву из Чебоксар приехала ее семья.

«Волнительно. Сами боимся. Бревно — такой снаряд, прям по сердцу скребет. А так нормально», — поделился Евгений Андреев.

Сильнейшей считается наша мужская команда, она этим вечером может занять весь пьедестал. В ней — три олимпийских чемпиона. Правда, перед выступлением они скромничали.

«В плане формы есть куда стремиться. Это только вторые старты в этом году. Форма может быть и лучше», — отметил олимпийский чемпион, член сборной России по спортивной гимнастике на играх БРИКС Артур Дадалоян.

«Про себя лично могу сказать, что состояние не очень, но будем справляться. Просто состояние, самочувствие не очень. А так в разминке нормально все», — рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Соперники в полной мере осознают, что им противостоит русская спортивная машина.

«Я думаю, это будет сложно, учитывая уровень команды России», — подчеркнул член сборной Таиланда по спортивной гимнастике Номура Фуга.

13 июня у гимнастов личные соревнования. Скоро они покажут, на что способны всей командой.