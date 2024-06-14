Забыла Петрова? Стася Милославская вышла свет с новым возлюбленным

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Милославская вышла в свет с Трифоном Бебутовым после разрыва с Петровым

Забыла Петрова? Стася Милославская вышла свет с новым возлюбленным

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Слухи об их отношениях ходили несколько месяцев и, кажется, подтвердились.

Актриса Стася Милославская впервые вышла в свет со своим новым избранником, главным редактором известного издания Трифоном Бебутовым. Пара появилась на юбилее кафе «ПушкинЪ», пишет Woman.ru.

Слухи об отношениях между Стасей и Трифоном ходят на протяжении уже нескольких месяцев. Ранее они даже посещали одни и те же мероприятия, но держались друг от друга на расстоянии.

В этот раз пара не стала скрывать своих чувств и позировала без стеснения перед фотографами мероприятия. Однако страстных поцелуев и объятий за ними не было замечено.

Примечательно, что весной в журнале Бебутова вышло интервью со Стасей. Она рассказывала про кино, искусство, театр. Никаких разговоров про личную жизнь не было.

Судя по всему, Стася Милославская окончательно забыла экс-возлюбленного Сашу Петрова. Актеры встречались с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов».

Сразу после расставания ни Петров, ни Милославская свое решение не комментировали. Каково же было удивление аудитории, когда спустя всего полгода после прощания с предыдущей избранницей, Петров женился на некой Виктории, которая на 12 лет младше своего знаменитого супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая жена Петрова вытягивает деньги из актера.

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