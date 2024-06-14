Все как у рыб: японские ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 123 0

SA: женщины живут дольше мужчин благодаря собственным половым клеткам

Все как у рыб: японские ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Выдвинутая теория исследователей подтверждают результаты необычного эксперимента.

Женщины живут дольше мужчин благодаря собственным половым клеткам. Такой теорией делится издание Science Advances, ссылаясь на результаты исследования японских ученых из Университета Осаки.

Ученые ставили эксперимент на бирюзовых рыбах-киллифишах, продолжительность жизни которых составляет всего несколько месяцев. Отмечается, что процесс старения этих рыб в некотором роде схож с человеческим.

В рамках исследования киллифишам заблокировали появление половых клеток, чтобы определить влияние на скорость жизненного цикла самцов и самок. В итоге выяснилось, что после удаления половых клеток у самцов, те начинают жить дольше. В то же время аналогичная процедура у самок, наоборот, сокращает продолжительность их жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли простой способ замедлить старение. Исследователям потребовалось два года, чтобы доказать действенность этого способа.

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