Целый список заболеваний полости рта: к чему может привести курение вейпа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Стоматолог Лысенков: курение вейпов может привести к раку ротовой полости

Целый список заболеваний полости рта: к чему может привести курение вейпа

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Горячий пар от электронной сигареты влияет не только на внутренние органы.

Курение вейпов наносит не только негативно влияет на многие органы человека, но и наносит серьезный вред зубам. Об этом рассказал изданию Газета.ру врач-стоматолог и терапевт Павел Лысенков.

По его словам, все дело в ряде веществ, входящих в состав электронных сигарет.

«Чаще всего в состав вейпов входит глицерин, пропиленгликоль и никотин. Также добавляются ароматические примеси. У курящих пациентов наблюдается появление густой пленки-налета на поверхности эмали зубов», — отметил специалист.

Лысенков подчеркивает, что эта самая пленка в итоге становится «магнитом» для остатков пищи, а это, в свою очередь, приводит к патологическим изменениям зубов и слизистой оболочки рта.

Кроме того, негативное влияние несет в себе и горячий пар. Из-за него на зубах образуются сначала микротрещины, а после и кариес. Что касается состояния слизистой, под воздействием веществ может развиться пародонтит, повреждаются протоки слюнных желез, во рту образуется меньше слюны, чем должно быть. Также не исключена аллергическая реакция.

«При длительном употреблении электронных сигарет выявляются следующие заболевания: гингивит, пародонтит, образуется зубной налет и камень, изменяется состав слюны», — добавил Лысенков.

Стоматолог утверждает, что при курении вейпов повышается риск возникновения рака слизистой оболочки полости рта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые из Университета Луисвилля выявили новые угрозы от использования электронных сигарет.

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