Последний вдох: новые исследования по теме вейпов шокируют всех

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Токсиколог Водовозов: никотин является токсичным веществом для организма

Последний вдох: новые исследования по теме вейпов шокируют всех

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Может ли эта альтернатива сигаретам привести к смерти и страшным болезням?

Ученые из Университета Луисвилля провели исследование, в результате которого были открыты новые угрозы, исходящие от использования электронных сигарет. Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что «капсульный» и «солевой» никотин в вейпах увеличивают риск заболеваний сердца.

Издание KP.RU пишет, что, как показало исследование американских ученых, никотин, содержащийся в жидкостях для электронных сигарет, приводит к аритмии. Алекс Карлл, доцент кафедры физиологии, возглавлявший исследование, уверяет, что результаты эксперимента опровергают утверждения о том, что никотин сам по себе безвреден.

Более высокий уровень солей никотина повышает активность симпатической нервной системы и увеличивает тонус мышц, нервов и сосудов, приводя к повышению тревожности и длительного стресса. Страдает сердце и от ароматизаторов, содержащихся в жидкостях для вейпов.

Любителям бездымного курения стоит опасаться желудочковой аритмии и других нарушений в работе главного органа в теле человека. На фоне нового исследования невозможно не вспомнить тревожные новости об учащающихся смертях, которые связывают с вейпингом. Врач-терапевт токсиколог Алексей Водовозов выразил опасения по данному вопросу.

«Тут сложно ответить односложно. Смерть подростка — это все-таки явление экстраординарное, нужно разбираться в каждом конкретном случае и только тогда строить предположения, мог ли тут быть задействован никотин. Но никотин — это точно токсичное вещество для организма и, казалось бы, с этим все уже ясно. Плюс к этому — куча сопровождающих никотин веществ, ингаляционная токсичность некоторых до сих пор толком не изучена», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австрийские ученые нашли необычный способ бросить курить.

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Последний вдох: новые исследования по теме вейпов шокируют всех

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