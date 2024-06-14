«Волшебное слово»: как проходила Премия АПКиТ и кто стал ее главным триумфатором

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Главным триумфатором Премии АПКиТ стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Мэтры индустрии отметили лучшие российские сериалы, фильмы и анимацию.

В Москве вручили награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения. По красной дорожке прошлись сотни гостей — актеры, режиссеры и сценаристы. Мэтры индустрии отметили лучшие отечественные сериалы, фильмы и анимацию.

Главным триумфатором вечера стал проект Национальной медиагруппы «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Российские киностудии, видеосервисы и телеканалы подали свыше 200 заявок. Криминальная драма «Слово пацана» взяла сразу девять номинаций, в том числе «Лучший онлайн-сериал».

Жюри также отметило актерские работы Никиты Кологривого, Рузиля Минекаева и Юлии Александровой. А Жора Крыжовников получил премии за режиссуру и сценарий.

Наградили и другие проекты Национальной медиагруппы — популярный мультсериал «Три кота» и проект Федора Бондарчука «Актрисы», повествующий о жизни звезд по ту сторону экрана.

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