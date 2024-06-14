В Москве отрыли памятник «отцу» легендарной дивизии Феликсу Дзержинскому

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Главное боевое соединение Росгвардии отмечает вековой юбилей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отпраздновать вековой юбилей готовится дивизия оперативного назначения имени Дзержинского. Это — главное боевое соединение в составе Росгвардии.

Его офицеры всегда первыми оказываются в горячих точках и выполняют задачи государственной важности. Именно среди них есть много обладателей краповых беретов.

В честь важной даты сегодня открыли памятник Дзержинскому, который считается основателем войск правопорядка.

«Этот памятник — символ признания исторической преемственности поколений и дань уважения к вкладу в дело становления государственной системы органов правопорядка и безопасности. С первых дней создания дивизия выступала прямым участником исторически значимых для нашей страны событий. А ее личный состав эффективно решал самые сложные боевые задачи», — сказал на торжественной церемонии директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Также глава ведомства вручил соединению госнаграды. Их бойцы получили за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции.

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