Полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

В Госдуме одобрили право полиции принимать решение о выдворении иностранцев

Полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев

Фото: Коньков Сергей / ТАСС

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Сегодня так действуют только судьи и сотрудники погранслужбы.

Российскую полицию могут наделить полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении.

Авторами инициативы выступили представители всех фракций Госдумы. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Предлагается наделить сотрудников МВД возможностью выдворять иностранцев в рамках административного наказания за нарушения при въезде в Россию. Этим правом сегодня обладают судьи и должностные лица погранслужбы.

Законопроект о правилах выдворения мигрантов Госдума планирует рассмотреть 18 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России нет осмысленной миграционной политики. Глава государства добавил, что предстоит сделать очень многое по данному направлению.

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