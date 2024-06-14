Полиции могут дать право принимать решение о выдворении иностранцев

Сегодня так действуют только судьи и сотрудники погранслужбы.

Российскую полицию могут наделить полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении.

Авторами инициативы выступили представители всех фракций Госдумы. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в связи с внесенной ранее инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Предлагается наделить сотрудников МВД возможностью выдворять иностранцев в рамках административного наказания за нарушения при въезде в Россию. Этим правом сегодня обладают судьи и должностные лица погранслужбы.

Законопроект о правилах выдворения мигрантов Госдума планирует рассмотреть 18 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России нет осмысленной миграционной политики. Глава государства добавил, что предстоит сделать очень многое по данному направлению.