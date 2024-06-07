«Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики

Глава государства выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

В России нет осмысленной миграционной политики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено… Проблема есть… Как готовить их (мигрантов. — Прим. ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь», — сказал он.

Самое главное, подчеркнул Путин, не создавать при этом местным гражданам проблем на рынке труда и в быту. По словам главы государства, России предстоит сделать очень многое по данному направлению.

Прежде был единый орган, который занимался миграцией, но потом его ввели в состав МВД по соображениям безопасности. Путин поставил перед правительством и Советом безопасности задачу по данному вопросу.

«Нельзя делать вид, что проблемы не существует. Она есть», — заявил президент.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин ответил на вопрос о новой мобилизации. Ежедневно в военкоматы приходяти тысяч добровольцев.