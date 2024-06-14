Армения направила Белоруссии ноту протеста после слов об отношениях стран

Армения направила Белоруссии ноту протеста после высказываний официального представителя белорусского МИД Анатолия Глаза об отношениях двух стран. О таком шаге сообщила пресс-секретарь армянского дипведомства Ани Бадалян.

Анатолий Глаз накануне, 13 июня, заявил, что Белоруссия не будет ухудшать отношения с Арменией, несмотря на то, что Ереван к этому подталкивают «внешние игроки».

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанном 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста», — говорится в сообщении армянской стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне также заявил, что ни он, ни любой другой армянский политик не посетит Белоруссию, пока пост президента республики занимает Александр Лукашенко. Он также сказал, что может изменить свое решение о выходе из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после того, как белорусский лидер извинится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян был вызван в Ереван для консультаций.