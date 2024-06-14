Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Помимо жилья в столице возводятся и дополнительные социальные объекты.

Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

На северо-востоке столицы новое жилье по «Программе реновации» получили больше 5 тыс. семей. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов: 15 старых зданий полностью освобождены, 41 снесено. На их месте уже строим 13 жилых комплексов», — написал мэр столицы.

При этом более 70% новоселов воспользовались бесплатной помощью при переезде. Они успешно переехали в 41 дом в 13 районах Москвы.

По словам Собянина, помимо жилья в столице возводятся и дополнительные социальные объекты.

В районах Свиблово и Останкинский скоро будут построены школы, на 550 и 825 мест соответственно. К ним в комплект планируется возвести блок начальных классов. В СВАО также появятся два новых детских сада, один готов уже не менее чем на 50%.

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