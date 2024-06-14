СК требует продлить срок ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд.

СК требует продлить срок ареста экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Фото: © РИА Новости / Надежда Чичерова

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Следственный комитет (СК) России требует продлить арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взяток. Соответствующее ходатайство было направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении Иванову, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде содержания под стражей», — отмечено в публикации.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца, до 23 июня. От должности Иванов был отстранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Для защиты обвиняемый нанял сразу трех адвокатов, известных по другим громким делам. Ими стали: Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура утвердила заключение по делу об убийстве Талькова.

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