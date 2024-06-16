Намекнула на самочувствие: поклонники Кейт Миддлтон нашли скрытое послание в ее фото

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 709 0

Поклонники Кейт Миддлтон разглядели в ее серьгах на фото скрытое послание

Намекнула на самочувствие: поклонники Кейт Миддлтон нашли скрытое послание в ее фото

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Что разглядели в недавней публикации принцессы особо внимательные пользователи сети?

Поклонники Кейт Миддлтон обнаружили послание в недавней публикации о самочувствии принцессы и о том, как она проходит лечение от рака. Особо внимательные пользователи сети обратили внимание на ее серьги с жемчугом.

Традиционно этот камень ассоциируют с удачей. Принято также верить, что жемчуг символизирует превращение негативного в хорошее. Так, поклонники принцессы Уэльской разглядели в ее опубликованном после длительного молчания снимке намек на улучшение самочувствие.

Кейт Миддлтон призналась в тексте публикации, что лечение будет продолжаться еще несколько месяцев.

«У меня хороший прогресс, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена», — призналась супруга принца Уильяма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после известия о раке.

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