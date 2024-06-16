Рассказываем, чем артисту удивил родителя.

Певец Егор Крид довел папу до слез подарком на День отца. Видео с реакцией родителя он опубликовал в своем блоге в соцсетях.

Певец вывел папу из дома с завязанными глазами, а затем снял повязку и попросил его обернуться, забыв от волнения подготовленную речь. За спиной отца Крида ждал шикарный черный джип, подвязанный красным подарочным бантом. Мужчина был удивлен дорогому подарку.

«Вы офигели, что ли?» — сказал он от неожиданности.

Егор вручил отцу ключи от машины и они обнялись. После этого папа поделился, что даже не думал о таком. Он считал, что сын делает какой-то клип.

Егор Крид под видео написал папе теплое поздравление, в котором назвал его самым добрым, скромным, искренним и честным.

«Спасибо за жизнь и правильное ее понимание», — подытожил артист.

Мама певца была в курсе его плана и подыграла сыну, чтобы муж ничего не заподозрил.

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