«Вы офигели, что ли?» — Егор Крид заставил отца плакать
Егор Крид заставил папу плакать в День отца
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
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Рассказываем, чем артисту удивил родителя.
Певец Егор Крид довел папу до слез подарком на День отца. Видео с реакцией родителя он опубликовал в своем блоге в соцсетях.
Певец вывел папу из дома с завязанными глазами, а затем снял повязку и попросил его обернуться, забыв от волнения подготовленную речь. За спиной отца Крида ждал шикарный черный джип, подвязанный красным подарочным бантом. Мужчина был удивлен дорогому подарку.
«Вы офигели, что ли?» — сказал он от неожиданности.
Егор вручил отцу ключи от машины и они обнялись. После этого папа поделился, что даже не думал о таком. Он считал, что сын делает какой-то клип.
Егор Крид под видео написал папе теплое поздравление, в котором назвал его самым добрым, скромным, искренним и честным.
«Спасибо за жизнь и правильное ее понимание», — подытожил артист.
Мама певца была в курсе его плана и подыграла сыну, чтобы муж ничего не заподозрил.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров стал директором прачечной.
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