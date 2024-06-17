В Госдуме предлагают не наказывать за самооборону при защите жилья

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 105 0

Соответствующий законопроект был подготовлен и внесен на рассмотрение.

В Госдуме предлагают не наказывать за самооборону при защите жилья

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Госдуме предлагают внести поправки в статью УК РФ, посвященную необходимой самообороне, в частности при защите жилища. Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов, автор законопроекта. 

«Законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и фактически переломить судебную практику в пользу граждан», ― отмечает политик, как бы напоминая, что прежняя редакция уголовной статьи, по сути, защищает права не обороняющегося в собственном доме, а нападающего.

Сегодня гражданин, который намерен защищать свой дом или место временного пребывания от посягательств злоумышленников, должен заранее просчитать свои действия и их возможные последствия. 

Статистика говорит сама за себя. В 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда РФ, более 600 человек были осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью или убийство при превышении пределов самообороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера сериала «Мир Дикого Запада» Уэктора застрелили при попытке ограбления.

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