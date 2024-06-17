«Пример стойкости»: Белоусов отметил профессионализм военных, освобождавших Старомайорское

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 80 0

Министр обороны Белоусов поздравил военных с освобождением Старомайорского

«Пример стойкости»: Белоусов отметил профессионализм военных, освобождавших Старомайорское

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Министр направил поздравительные телеграммы в воинские части в зоне проведения спецоперации.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы бойцам, освобождавшим 10 июня населенный пункт  Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Текст сообщения цитирует официальный Telegram-канал ведомства.

Глава Вооруженных сил страны особенно подчеркнул участие 394-го мотострелкового полка, бойцы которого, по его словам, стали примером стойкости и упорства, а также 218-го танкового полка. Более 750 военнослужащим этого подразделения были вручены награды.

 «В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — напоминается в послании.

В общей сложности Белоусов отметил заслуги почти двух тысяч бойцов, один из военнослужащих был удостоин звения Героя России. Министр подчеркнул свою уверенность, что все награжденные продолжат выполнять свой долг, приближая победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Белоусов пообщался с освещающими СВО военкорами.

 

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