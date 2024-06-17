Опасность там, где не ждали: как можно отравиться съедобными грибами

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 84 0

Гастроэнтеролог Кашух: грибы вбирают из воды и почвы соли тяжелых металлов и яды

Опасность там, где не ждали: как можно отравиться съедобными грибами

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О чем стоит знать, прежде чем готовить любимое блюдо?

Употребление съедобных грибов может стать причиной отравления, если в них слишком много токсинов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух изданию Газета.ру.

«Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок», — отметила врач.

По словам специалиста, грибы впитывают все вещества, которые находятся в почве, в том числе и вредные. Поэтому заниматься собирательством даров леса не стоит возле неэкологичных мест, например, рядом с проезжей частью. Также эксперт рекомендует не покупать их на рынке у непроверенных продавцов.

Собранные грибы необходимо обработать в течение 12–18 часов. Сперва стоит отрезать червивые или потемневшие места, а потом промыть и отварить. Симптомами отравления являются резкие боли в животе, слабость, рвота, головная боль, потливость и судороги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что грибы можно собирать не только осенью, но и даже в начале лета. Июнь является стартом для многих грибников посетить леса.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака