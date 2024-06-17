Ушаков заявил об отсутствии вклада саммита в Швейцарии в мирные соглашения

Итоги конференции в Бюргенштоке перечеркнули мирный план президента РФ Владимира Путина, озвученный им на встрече с руководством МИД 14 июня.

Саммит по Украине в Швейцарии не принес результатов и доказал, что без участия России урегулировать украинский конфликт невозможно. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии «Известиям».

«Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному соглашению Бюргеншток не внес. <…> Если говорить о результатах, то стоит отметить, что более четко обозначилось признание даже среди западников, что без участия России решить украинскую проблему невозможно», — подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что по-настоящему эффективный план разрешения конфликта озвучил президент РФ Владимир Путин на минувшем совещании с руководством МИД.

По словам Ушакова, российский лидер предложил реальную возможность обеспечить урегулирование кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта.

«Мирные предложения президента России перечеркнули итоги швейцарской конференции», — резюмировал Ушаков.

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государств.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе.