«Готовы предложить услуги»: кто может стать посредником между РФ и Украиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Политолог Топорнин: страны Глобального Юга готовы к посредничеству в переговорах

«Готовы предложить услуги»: кто может стать посредником между РФ и Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Ряд нейтральных стран согласны оказать содействие в урегулировании конфликта. Однако насколько востребована их помощь?

Страны Глобального Юга готовы выступить посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в комментарии Lenta.ru.

«Судя по всему, речь идет об арабских странах — ОАЭ, Саудовская Аравия. Есть и другие страны, например, азиатские, которые со стороны присматриваются к тому, что происходит, как Россия с Украиной обмениваются заявлениями. Они тоже готовы предложить свои услуги, хотя понятно, что такой конфликт никто так просто не разрешит», — отметил эксперт.

По словам Топорнина, важно, когда есть нейтральные страны, готовые оказать содействие в урегулировании конфликта. Однако их помощь актуальна только в том случае, когда враждующие стороны готовы сесть за стол переговоров и имеют общее представление о прекращении боевых действий.

Пока же у участников конфликта диаметрально противоположное видение того, как его нужно урегулировать, заключил политолог.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что The New York Times опубликовала якобы незаключенный договор между Россией и Украиной за 2022 год.

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