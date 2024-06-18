Для сидячего образа жизни: как кофе может продлить жизнь офисным работникам

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 64 0

В Китае выяснили, что на работе обязательно надо пить кофе

Для сидячего образа жизни: как кофе может продлить жизнь офисным работникам

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Напиток будет полезным, если в него не добавлять молоко, сахар и сиропы.

Китайские ученые доказали пользу кофе для людей с малоподвижным образом жизни. Их позицию прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова порталу «Dоктор Питер».

Специалисты проанализировали привычки десяти тысяч человек из базы данных США за последние пять лет. На их основе, они пришли к заключению, что для сидящих весь день людей жизненно необходимы две-три кружки кофе в день.

Павлова объяснила, что логика в заявлении коллег есть. Люди, которые работают в офисе, не менее девяти часов в день сидят неподвижно. Это значительно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кофеин борется с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером.

Важным условием действенности кофе является его качество, а также отсутствие добавок в виде молока, сахара и всевозможных сиропов.

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