В бегах 12 лет: как задержали скрывавшегося от следствия экс-чиновника Минсельхоза

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Экс-чиновник Минсельхоза Донских задержан после 12 лет в бегах

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Олега Донских обвиняют в мошенничестве, сумма ущерба оценивается в два миллиарда рублей.

Эта история началась 12 лет назад. Именно тогда сбежал экс-чиновник министерства сельского хозяйства, который все это время скрывался от полицейских. Вычислить его удалось только сейчас, он скрывался в поселке недалеко от подмосковной Истры.

Олега Донских подозревают в мошенничестве на два миллиарда рублей. По версии следствия, находясь на ответственном посту, чиновник взял несколько крупных кредитов в банке, а потом еще получил от Росагролизинга средства на строительство завода, молочной фермы и элеватора.

Со всеми этими деньгами Олег Донских сбежал. Семь лет назад за решетку отправили его сообщников, и вот теперь попался главный организатор этой масштабной аферы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «королева марафонов» Елена Блиновская для ухода от налогов использовала 18 организаций и три ИП.

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