Блиновская для ухода от налогов использовала 18 организаций и три ИП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Представитель ФНС на суде раскрыла схему мошенничества «королевы марафонов».

Блиновская для ухода от налогов использовала 18 организаций и три ИП

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для ухода от налогов. Об этом заявила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) в девятом арбитражном апелляционном суде.

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за десять тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала она.

По данным ФНС, организации создавались незадолго до заключения договора с Блиновской, которая применяла «агрессивные механизмы оптимизации».

Когда компания достигала предельного значения для применения «удаленки», регистрировалась новая. При этом у компаний совпадают доменные имена и имена кассовых аппаратов, а полученные средства использовала Блиновская и ее муж.

Таким образом, девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о привлечении Блиновской к ответственности за налоговое правонарушение.

Ранее суд апелляционной инстанции признал законным решение о доначислении порядка миллиарда рублей налоговых платежей блогеру Елене Блиновской. Согласно позиции налоговых органов, «королеве марафонов желаний» удавалось сокращать обязательные выплаты через дробление собственного бизнеса — она каждый раз оформляла новый ИП, чтобы вписаться в упрощенную систему налогообложения.

Блогер Елена Блиновская остается под арестом по делу о неуплате налогов

По данным следствия, «королева марафонов» должна инстанции 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, блогера обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и в незаконно приобретенном имуществе. Объем дела Блиновской составляет аж 100 томов.

До января она была под домашним арестом, однако из-за зафиксированных нарушений режима суд перевел блогера в СИЗО. По последним данным, там Блиновская останется до 26 июля.

Также известно, что блогер подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался признать компанию Алексея Блиновского банкротом.

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