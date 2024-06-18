В вечной мерзлоте расширяются «врата ада»: какая опасность грозит человечеству

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 342 0

Geomorphology: Расширение термокастовой впадины в Якутии грозит таянием ледников

В вечной мерзлоте расширяются «врата ада»: какая опасность грозит человечеству

Фото: © РИА Новости / Борис Кауфман

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Ученые обнаружили в Якутии гигантскую термокарстовую впадину еще в 60-х, но только сейчас растревожились.

Гигантская термокарстовая впадина в Верхоянском районе Якутии, обнаруженная геологами еще в 60-х годах и названая «сибирскими вратами в ад», с каждым годом становится еще больше. Провал в вечной мерзлоте стремительно увеличивается, и это может привести к необратимым последствиям, об этом говорится в статье в научном журнале ScienceDirect.

Специалисты МГУ имени Ломоносова совместно с учеными из Сибирского отделения РАН заключили, что расщелина растет быстрее, чем предполагалось ранее, ежегодно поглощая около миллиона кубометров площади. В течение десяти лет она может забрать в себя практически всю близлежащую долину. С наивысшей скоростью мерзлота отступает на южном склоне реки Батагай.

Оценив спутниковые снимки впадины, эксперты сумели провести дистанционное зондирование вечной мерзлоты, изучили собранные у провала образцы и создали 3D-модель расщелины, в которой учли движение талых вод, оползней и таяние дна. Выяснилось, что чем больше оттаивает льда, тем быстрее впадина открывается и прогревается воздухом. Триггером стала вырубка лесов, которые прикрывали дно от этого тепла. В итоге начались наводнения.

По мнению специалистов, если долина провалится полностью, уровень воды в реках Багатай и Яна изменится, как и структура их берегов. Кроме того, есть риск выброса огромных объемов парниковых газов, скопившихся в мерзлоте, а это грозит быстрым потеплением и таянием ледников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произойдет с Землей из-за глобального потепления.

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