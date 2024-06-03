Станет похожа на Венеру: чем опасно изменение климата на Земле

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 8 0

Изменение климата на Земле высвободит большое количество опасного метана

Станет похожа на Венеру: чем опасно изменение климата на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Pantke

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Какие неочевидные последствия принесет глобальное потепление?

Изменение климата на Земле может стать причиной не только глобального потепления, но и резкого похолодания, преимущественно — в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает Sputnik.ru со ссылкой на «Рамблер».

Дело в том, что из-за таяния ледников уровень мирового океана может подняться до 66 метров, что нарушит глобальную систему океанических течений, которая выступает в роли «планетарного термостата».

Например, изменение направления Гольфстрима может вызвать резкое похолодание в Европе и Северной Америке, в то время как другие регионы, вероятно, столкнутся с засухой.

При этом опреснение океана талыми водами ледников нарушит баланс морских экосистем, что приведет к угрозе для многих видов рыб и животных, а также повлияет на рыболовство.

Помимо прочего, таяние ледников «освобождает» вирусы и бактерии, к которым не приспособлен человеческий организм.

Это также может привести к высвобождению большого количества метана, который гораздо опаснее углекислого газа. Аналитики считают, что Земле грозит стать похожей на Венеру с ее раскаленной атмосферой.

Кроме того, в вечной мерзлоте содержатся бактерии и вирусы, на которые у человека нет иммунитета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые опубликовали шокирующие исследования о климате.

Тема:
Погода
3 июн
Три пляжа на миллионы человек: какие водоемы Петербурга безопасны для купания
2 июн
Жителей Москвы предупредили сегодня о грозе с градом и сильным ветром
1 июн
Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за надвигающейся непогоды
31 мая
Холодный расчет: в России могут сократить рабочий день из-за жары
28 мая
«Дома просто исчезли»: более 20 человек погибли во время мощного торнадо в США
25 мая
Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе
25 мая
Момент падения кровли школы на детей в Краснодаре попал на видео
24 мая
Ураганный ветер обрушился на Краснодар. Видео
24 мая
Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в пятницу
23 мая
Погодные «качели»: что готовит россиянам лето 2024 года?
+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
90.19
0.40 97.79
0.66
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

18:48
Станет похожа на Венеру: чем опасно изменение климата на Земле
18:34
«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
18:20
Глава МАГАТЭ Гросси назвал нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС
18:15
Лоза жизни: в Крыму посадили новые сорта винограда
18:06
На Украине автомобиль с военкомами сбил мужчину на велосипеде
17:50
«Они называли меня папой»: дочери Гоши Куценко приревновали его к кино-детям

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
На юго-востоке Турции в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 10 человек
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео