Станет похожа на Венеру: чем опасно изменение климата на Земле

Изменение климата на Земле высвободит большое количество опасного метана
Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Pantke
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Какие неочевидные последствия принесет глобальное потепление?
Изменение климата на Земле может стать причиной не только глобального потепления, но и резкого похолодания, преимущественно — в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает Sputnik.ru со ссылкой на «Рамблер».
Дело в том, что из-за таяния ледников уровень мирового океана может подняться до 66 метров, что нарушит глобальную систему океанических течений, которая выступает в роли «планетарного термостата».
Например, изменение направления Гольфстрима может вызвать резкое похолодание в Европе и Северной Америке, в то время как другие регионы, вероятно, столкнутся с засухой.
При этом опреснение океана талыми водами ледников нарушит баланс морских экосистем, что приведет к угрозе для многих видов рыб и животных, а также повлияет на рыболовство.
Помимо прочего, таяние ледников «освобождает» вирусы и бактерии, к которым не приспособлен человеческий организм.
Это также может привести к высвобождению большого количества метана, который гораздо опаснее углекислого газа. Аналитики считают, что Земле грозит стать похожей на Венеру с ее раскаленной атмосферой.
Кроме того, в вечной мерзлоте содержатся бактерии и вирусы, на которые у человека нет иммунитета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые опубликовали шокирующие исследования о климате.
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