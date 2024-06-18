Уголовное дело о нападении на корреспондента «Известий» передали в суд

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 71 0

Инцидент произошел в январе во время подготовки репортажа об отечественной блогосфере в Подмосковье.

Уголовное дело о нападении на корреспондента «Известий» передали в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Уголовное дело о нападении на журналиста МИЦ «Известий» Наталию Графчикову передано в суд для дальнейшего рассмотрения дела, само расследование завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что собраны все необходимые доказательства.

«Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, двоим мужчинам грозит уголовная статья, которая связана о воспрепятствовании законной деятельности сотрудников МИЦ «Известия» с применением к ним насилия и повреждением их имущества. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 27 января 2024 года Графчикова и сопровождающий ее оператор планировали снять репортаж об отечественной блогосфере в подмосковной деревне Юрлово. Для этого они направились на семинар блогера Инны Тлиашиновой, но в итоге были остановлены охраняющими мероприятие мужчинами.

Охранники стали требовать, чтобы съемочная группа ушла. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон. После корреспондента вытолкнули за дверь без обуви на мороз. Напали и на оператора, сломали его камеру и отобрали флэшку.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о возможной причине нападения на корреспондента «Известий».

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