Вплоть до комы: что делать при отравлении грибами

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 99 0

При отравлении грибами нельзя пить обезболивающие и противорвотные

Вплоть до комы: что делать при отравлении грибами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Первую помощь можно оказать подручными средствами.

При отравлении грибами необходимо срочно промыть желудок и вызывать скорую помощь. А вот пить обезболивающее в такой ситуации — противопоказано. Об этом сообщает издание URA.RU.

Первые симптомы отравления грибами обычно проявляются через несколько часов после употребления и сопровождаются рвотой, диареей и болями в животе. Разные грибы содержат разное количество токсинов, поэтому признаки порой отличаются. Например, в некоторых случаях человек даже может впасть в кому, а кто-то страдает из-за мышечных спазмов.

При первых же признаках отравления необходимо срочно промыть желудок большим количеством воды и вызвать рвоту. Если у пострадавшего нет диареи, ему можно дать ложку вазелинового или касторового масла, а также сорбенты.

Параллельно нужно вызывать скорую помощь. Пока медики едут, нужно поместить ноги в тепло и пить много жидкости. Алкоголь, обезболивающие и противорвотные в таких случаях крайне противопоказаны.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо тщательно подходить к выбору грибов. Лучше не собирать их вблизи дорог или в экологически загрязненных районах. Также не стоит употреблять неизвестные виды и не хранить грибы в пластиковых пакетах — для свежести им нужно «дышать».

После сбора нужно оперативно очистить и обработать урожай. А вот замачивать в воде не стоит, так они лишь абсорбируют в себя еще больше грязи. Перед любой готовкой лучше всего заранее отварить, а при консервации тщательно очистить солью и уксусом.

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