VK Порталы соединили 19 миллионов россиян

VK Порталы объединили 19 миллионов человек и стали местом проведения различных активностей — музыкальных и танцевальных мероприятий, мастер-классов, флешмобов, встреч с блогерами и артистами.

Порталы были установлены во Владивостоке, Грозном, Казани, Красноярске, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Саратове и Тюмени. Местные организации проводили у инсталляций активности, к которым могли присоединиться горожане.

Так, в Тюмени около VK Портала прошел музыкальный фестиваль «Музсходка», в Перми и Красноярске — мероприятия, приуроченные ко Дню города, в Санкт-Петербурге — k-pop-флешмоб и научный стендап, в Саратове — показательные выступления по художественной гимнастике и ушу.

Также около порталов прошли спевки Российских студенческих отрядов, квартирники, выступления творческих коллективов «Российской студенческой весны», мастер-классы, практикумы и лекции.

Объединяющим порталом в этом году стала инсталляция на международной выставке-форуме «Россия»: здесь прошли лекции и квизы, популярные блогеры и артисты, среди которых Стас Костюшкин, Артем Пименов (Waterfork), Карина Мурашкина, Абрикоса и другие, сняли клипы и провели активности для гостей, а 12 июня всероссийский проект «ТопБЛОГ» организовал единый блогерский звонок из нескольких городов. В этот же день VK Портал на ВДНХ объединил все города в одном многочасовом звонке.

VK Порталы работали круглосуточно, сменяя регионы на экранах, чтобы их жители могли пообщаться с каждым из городов-участников проекта. Собеседники могли не только передать друг другу привет, но и поучаствовать в совместных активностях: примеривать виртуальные маски, получать предсказания, обмениваться цифровыми подарками, танцевать с маскотами ВКонтакте и петь любимые песни в «мяу-караоке».