Неожиданный багаж: австралийка перевозила свое сердце в пакете

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 83 0

Жительницу Австралии задержали в аэропорту с сердцем в пакете

Неожиданный багаж: австралийка перевозила свое сердце в пакете

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путешественница перенесла более 200 операций и хотела сохранить что-то на память.

Джессика Мэннинг пыталась перевезти в ручной клади самолета свое сердце. Об этом рассказала зарубежная газета New Zealand Herald.

30-летняя австралийка родилась с тяжелым заболеванием — шестью пороками сердца. Она перенесла множество операций, но, в итоге,  ей все равно потребовалась трансплантация органов. Мэннинг сделали сразу двойную пересадку. Врачи заменили австралийке сердце и печень.

«В декабре 2016 года меня обследовали на предмет трансплантации сердца и печени, включили в список трансплантатов в апреле 2017 года. Я ждала трансплантации 16 месяцев», — поделилась Мэннинг.

Пережив много трудностей Джессика захотела сохранить на память свое сердце. Сначала она пожертвовала его для научных опытов, но через некоторое время его ей вернули. Девушка везла его домой и положила в герметичный пакет в ручной клади, что и вызвало вопросы у сотрудников аэропорта. После часовых разъяснений австралийку отпустили. Теперь орган она хранит у себя дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что польские фермеры разлили свиной навоз на границе с Белоруссией.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака