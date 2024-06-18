Польские фермеры разлили свиной навоз на границе с Белоруссией

По их мнению, это позволит отпугнуть мусульман-мигрантов.

Польские фермеры решили обезопасить себя от мигрантов-мусульман — они разлили вдоль границы с Белоруссией свиной навоз. Об этом сообщила организация «Общепольский протест фермеров» на странице в социальной сети.

«Мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию», — сообщил один из участников акции.

Активисты до этого дали обещание на полив приграничной территории свиным навозом не только организации «Общепольский протест фермеров», но и «Движению молодых фермеров».

Польские фермеры полагают, что свиной навоз может спасти от нелегальных мигрантов из мусульманских стран — все дело в исламской вере пересекающих границу людей. Более того, создание подобной новой линии защиты со стороны граждан — это знак, что фермеры солидарны с польскими пограничниками, как подчеркнули активисты.

Как заявляют фермеры, на пограничников все чаще нападают нелегалы, которые стремятся попасть на территорию Польши. Так, в начале мая неизвестные атаковали их дважды. В первый раз камень попал в лицо пограничнику, ему понадобилась медицинская помощь. Спустя какое-то время травмы получил уже польский солдат.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов — они им оказали первую помощь.