«Желания у нее нет»: Бородина рассказала об отношениях дочки с новой женой отца

Телеведущая осудила юную избранницу бывшего за связь с ним.

Телеведущая Ксения Бородина не против общения дочери с новой женой отца. Об этом она рассказала своим подписчикам в сети.

Поклонники спросили о том, будет ли она препятствовать совместным прогулкам Теоны и новой семьи Курбана Омарова. Блогер ответила коротко, но весьма утвердительно. По ее словам, все зависит лишь от дочери.

Instagram* / borodylia

«Давайте так. Я спросила у ребенка, и она сказала, что ей все равно, дикого желания у нее нет», — сказала Бородина.

Она смело ответила хейтерам, что прежде, чем осуждать ее, следовало бы поставить себя в ее ситуацию. Бородина не видит никаких плюсов для дочери от такого общения.

«Хотела бы я посмотреть на вас, таких умных советчиков, когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком. Моему ребенку от этих встреч какие плюсы?»,— отреагировала Ксения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Курбан Омаров раскрыл неожиданные детали свадьбы.

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