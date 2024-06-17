С родителями не познакомил? Курбан Омаров раскрыл неожиданные детали свадьбы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Курбан Омаров показал новые фото со свадьбы

С родителями не познакомил? Курбан Омаров раскрыл неожиданные детали свадьбы

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Экс-супруг Ксении Бородиной поделился кадрами семейного торжества спустя месяц после свадьбы.

Женившийся месяц назад экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров только сейчас устроил семейное застолье по этому поводу. На это обратило внимание 7Дней.ru.

Издание напомнило, что бракосочетание Омарова и его избранницы Валерии состоялось в середине мая, после чего они сразу уехали в свадебное путешествие в ЮАР. И только вернувшись спустя месяц домой, они наконец устроили свадебный банкет для родственников.

Отмечается, что застолье получилось на редкость скромным. Судя по кадрам в соцсети, на семейном ужине в ресторане присутствовали отец Омарова с женой и родители со стороны невесты. Из свадебных атрибутов был лишь двухъярусный торт, который вынесли на десерт после основных блюд.

Регистрация брака в мае тоже не отличалась роскошью, напоминает издание. Молодожены расписались в ЗАГСе в Барвихе в присутствии нескольких человек.

О свадьбе бывшего мужа Бородиной стало известно 11 мая. Избранницей 43-летнего Омарова стала его молодая возлюбленная Валерия, с которой он до этого встречался три года.

Для предпринимателя это третий брак. Первой его избранницей была Алла Воденко, в семье появился сын Омар. Во второй раз бизнесмен отправился в ЗАГС с Бородиной, а через пять месяцев в семье появилась дочка Теона. Этот брак продлился шесть лет — по утверждениям Бородиной, именно она стала инициатором развода, устав от бесчисленных измен мужа. Омаров же отрицал обвинения бывшей жены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной спешного бракосочетания Курбана Омарова с молодой возлюбленной.

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