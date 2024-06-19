«Не следует его использовать»: какое средство гигиены может вызвать рак

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 91 0

Daily Mail: ополаскиватель для рта может вызвать рак

«Не следует его использовать»: какое средство гигиены может вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com

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Со страшным заболеванием связывают распространение бактерий Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus.

Ученые из Института тропической медицины в бельгийском Антверпене выяснили, что регулярное использования ополаскивателей для рта может привести к раку. Эксперимент проводили на одном из самых известных брендов гигиенических средств. Результаты исследования опубликовало издание Daily Mail.

Профессор Крис Кеньон, участвующий в эксперименте, рассказал, что людям стоит воздержаться от ополаскивателей.

«Большинству людей не следует его использовать, а если они его и собираются применять, то нужно использовать средства без спирта и делать это как можно реже», — объяснил ученый.

Исследование показало, что при ежедневном использовании ополаскивателя на протяжении трех месяцев активно распространяются бактерии Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus, которые связаны со страшным заболеванием. Поэтому из-за средства может развиться онкология в пищеводе и колоректальный рак.

Эксперимент проводили только с одним брендом ополаскивателей, но профессор отметил, что при использовании других марок могут появиться подобные же последствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли дезодоранты и антиперспиранты вызвать рак.

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