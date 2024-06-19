Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3,9 годам колонии

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 57 0

Военный также должен будет вернуть десять тысяч рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первомайский районный суд города Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по статье 119 УК РФ, подразумевающей угрозу убийством, и части второй статьи 158, в ней речь идет о краже с причинением ущерба. Кадры из зала суда оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

Также был удовлетворен гражданский иск в десять тысяч рублей. Защита военного собирается обжаловать приговор.

Судебный процесс был запущен после того, как в результате ссоры с девушкой Блэк схватил ее за шею. И девушка, и правоохранители восприняли это как угрозу для жизни. После физического воздействия военный похитил из кошелька подруги десять тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Также на них он оплатил номер в гостинице. Там его и задержали.

Солдат приехал в Россию из Китая к возлюбленной. При этом американским военным запрещено посещать Россию без предварительного согласования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестованному в России военному США предъявлено обвинение.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака