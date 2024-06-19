Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3,9 годам колонии

Первомайский районный суд города Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по статье 119 УК РФ, подразумевающей угрозу убийством, и части второй статьи 158, в ней речь идет о краже с причинением ущерба. Кадры из зала суда оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

Также был удовлетворен гражданский иск в десять тысяч рублей. Защита военного собирается обжаловать приговор.

Судебный процесс был запущен после того, как в результате ссоры с девушкой Блэк схватил ее за шею. И девушка, и правоохранители восприняли это как угрозу для жизни. После физического воздействия военный похитил из кошелька подруги десять тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. Также на них он оплатил номер в гостинице. Там его и задержали.

Солдат приехал в Россию из Китая к возлюбленной. При этом американским военным запрещено посещать Россию без предварительного согласования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестованному в России военному США предъявлено обвинение.