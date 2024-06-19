Скрытая угроза отношениям: как вовремя раскусить женщину-абьюзера

Нередко дамы неосознанно следуют агрессивному поведению — причина кроется в родителях.

Среди ярких признаков женщины-абьюзера выделяется ее гиперопека и ревность по отношению к партнеру, но это лишь вершина айсберга. В беседе с NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко рассказала, как распознать манипуляции женского пола.

«Женщина-абьюзер в отношениях думает, что крепко держит мужа в своих руках и все решения принимает сама», — говорит адвокат.

Мужчинам стоит обращать внимание на параноидальное недоверие и контроль со стороны женщины. Данильченко утверждает, что в случае недовольства со стороны мужского пола, вторая половинка будет стремительно и беспощадно обрезать попытки поменять вектор власти. Адвокат подчеркнула, что для женщины-абьюзера в порядке вещей думать о партнере, как о части своего имущества.

По мнению эксперта, подобный путь строительства отношений женщины нередко выбирают неосознанно, слепо следуя модели поведения родителей.

Для борьбы с манипуляциями адвокат посоветовала мужчинам анализировать свои отношения и ближайшее окружение — непредвзято.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как объяснить близкому человеку, что он состоит в отношениях с абьюзером.