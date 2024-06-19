Иностранец в Москве потушил свечи в церкви и напал на прихожанку

На юго-западе Москвы 20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви и напал на прихожанку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице в Telegram-канале.

«Фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло все днем 18 июня. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания». Правоохранители задержали его, сейчас проводятся следственные действия.

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