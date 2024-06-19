Суд вынес приговор четырем обвиняемым в убийстве комбата «Моторолы»

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении фигурантов уголовного дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата Арсена Павлова с позывным «Моторола». Они получили сроки вплоть до пожизненного лишения свободы. Кадры из суда появились в распоряжении 5-tv.ru.

Обвиняется по этому делу Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Во время прений прокурор запросил для них от 24 лет строгого режима до пожизненного заключения.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Тимошенко — 12 лет, Ену — 17 лет, Чурилову — 13 лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Погорелова обвинили по статьям «Теракт», «Покушение на теракт», «Посягательство на жизнь государственного деятеля», «Участие в террористическом сообществе», «Шпионаж», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Ношение взрывчатых веществ».

Чурилову вменили соучастие в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — шпионаж и приготовление к нему, а Ену — содействие террористической деятельности.

Убийство комбата «Моторолы»

Арсен Павлов был командиром батальона «Спарта». Он принимал участие в боевых действиях в Славянске, Иловайске, Дебальцево и донецком аэропорту.

Военного подло убили террористы ВСУ. Согласно обвинительному заключению, «Моторола» погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его многоэтажном доме. В мае 2022-го президент России Владимир Путин присвоил «Мотороле» орден Мужества посмертно.

Покушение и убийство Александра Захарченко

В обвинительном заключении указывается, что в августе 2017-го в туалете ресторана «Пушкин», частым гостем которого был Захарченко, полиция нашла взрывчатку. Разместил ее Погорелов, но устройство не сработало.

Однако позднее, 31 августа 2018 года, Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. По информации СМИ, взрывное устройство было заложено в здание заранее. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в покушении киевский режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд во Владивостоке приговорил американского военного Гордона Блэка к 3,9 годам колонии за убийство и кражу с причинением ущерба.