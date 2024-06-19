Переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжились за рулем автомобиля Aurus

Официальные мероприятия завершились подписанием важных документов между президентом России и председателем КНДР.

Президент России Владимир Путин проехал по Пхеньяну за рулем автомобиля Aurus вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Российский лидер находится в стране с официальным визитом.

Путин провел третью по счету встречу с лидером КНДР с 2019 года. Визит президента России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу. В рамках встречи Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он сменяет основополагающие документы между Россией и КНДР, которые были подписаны в 1961 году, 2000-м и 2001-м.

Кроме того, председатель КНДР был приглашен в Москву, где, по словам президента России, пройдет их следующая встреча.

Помимо официальных переговоров и подписания документов, Путин и Ким Чен Ын проехали на автомобиле Aurus по улицам Пхеньяна. Президент России предпочел быть за рулем, несмотря на то, что помощник открыл для него заднюю пассажирскую дверь. Ким Чен Ын так же выбрал переднее место, рядом со своим коллегой. После поездки лидеры России и КНДР совершили пешую прогулку.

При этом сегодня в КНДР температура воздуха поднялась до отметки +33 градуса. В связи с этим программу встречи Путина и Ким Чен Ына пришлось скорректировать.

«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — признавался председатель КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын поддержал Россию в ходе выполнения специальной военной операции (СВО) на Украине.