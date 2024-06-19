«Фундаментальный документ»: Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

Переговоры продлились дольше запланированного — порядка 2,5 часов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Глава российского государства назвал его фундаментальным. Новый договор сменяет основополагающие документы между Россией и КНДР, которые были подписаны в 1961 году, 2000-м и 2001-м.

«Фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — оценил Путин договор с КНДР.

Церемония прошла после российско-корейских переговоров в расширенном составе и продолжительной беседы наедине Путина и Ким Чен Ына.

Переговоры лидеров в формате тет-а-тет продлились порядка 2,5 часов, хотя организаторы изначально закладывали примерно час на них. Члены российской делегации в основном не были в ней задействованы.

Однако же сквозь панорамное окно одного из помещений резиденции Кымсусан было видно, что периодически приглашались российские чиновники для общения в неформальной обстановке. В их числе — глава МИД России Сергей Лавров, министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, поездка Путина в КНДР вызвала на Западе истерику. Хотя Россия — часть Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет право на собственную политику.

«Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, а Соединенные Штаты теперь называют это Индо-Тихоокеанским пространством… будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику», — сказала дипломат.

Следует отметить, что это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит президента России в КНДР имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына.