«Фундаментальный документ»: Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

|
Евгения Романова
Евгения Романова 98 0

Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры продлились дольше запланированного — порядка 2,5 часов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Глава российского государства назвал его фундаментальным. Новый договор сменяет основополагающие документы между Россией и КНДР, которые были подписаны в 1961 году, 2000-м и 2001-м.

«Фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — оценил Путин договор с КНДР.

Церемония прошла после российско-корейских переговоров в расширенном составе и продолжительной беседы наедине Путина и Ким Чен Ына.

Переговоры лидеров в формате тет-а-тет продлились порядка 2,5 часов, хотя организаторы изначально закладывали примерно час на них. Члены российской делегации в основном не были в ней задействованы.

Однако же сквозь панорамное окно одного из помещений резиденции Кымсусан было видно, что периодически приглашались российские чиновники для общения в неформальной обстановке. В их числе — глава МИД России Сергей Лавров, министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, поездка Путина в КНДР вызвала на Западе истерику. Хотя Россия — часть Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет право на собственную политику.

«Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, а Соединенные Штаты теперь называют это Индо-Тихоокеанским пространством… будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику», — сказала дипломат.

Следует отметить, что это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит президента России в КНДР имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака