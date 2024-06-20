В Польше не осталось оружия: экс-президент страны проговорился пранкерам

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Экс-президенту Польши Коморовскому позвонили пранкеры Вован и Лексус

Фото, видео: ТАСС / Krystian Dobuszynski; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Политику Брониславу Коморовскому позвонили Вован и Лексус.

Поставки Украине опустошили запасы оружия в Польше. Об этом проговорился бывший президент страны — пранкерам Вовану и Лексусу. Бронислав Коморовский занимал президентский пост с 2010 по 2015 год. И по его словам, в стране целым дивизиям сейчас не хватает танков и пушек.

При этом польский экс-президент прекрасно осведомлен о террористических методах Киева. И даже поддержал удары по России, отвечая на соответствующий вопрос, который пранкеры задали ему от лица Петра Порошенко.

«Я вообще не поддерживаю то, что они делают с точки зрения терактов: они взрывают, наши, украинцы. Зачем они взрывают в Москве. Я считаю, что это приближает к тому, чтобы нас признавали террористами, это неправильно», — заметил говоривший с политиком пранкер.

«Украине нужно быть внимательной к тому, какие она использует методы, потому что западный мир всегда будет мыслить упрощенным способом. Но если бы вам удалось бы попасть в Кремль — это было бы очень интересно», — заявил Бронислав Коморовский.

При этом польский экс-президент добавил, что Украина «платит» за свой прозападный курс. И согласился, что в Польше, как и в украинском обществе, чувствуется сейчас сильное разочарование.

Тема:
Спецоперация
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