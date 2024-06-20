«Осуществляем экстрадицию»: директор Службы уголовного преследования ЮАР Батойи о юридической системе

Директор Службы уголовного преследования ЮАР Шамила Батойи в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала о международном сотрудничестве Южно-Африканской Республики с разными государствами. А также о том, как обстоят дела в стране с интернациональной преступностью.

«Естественно, Южная Африка нацелена и очень поддерживает сотрудничество со всеми странами мира. Если приходят запросы, и это находится в правовых рамках, мы всегда стараемся удовлетворить их.

Мы не та страна, которая хочет прослыть страной, укрывающей у себя преступников, поэтому в рамках закона мы осуществляем и экстрадицию, и другие виды международного сотрудничества для того, чтобы бороться с транснациональной преступностью.

И хотела бы сказать, что очень благодарна за возможность дать это интервью. Сотрудничество прокуроров и прокурорских служб по всему миру имеет особое значение как раз в контексте проблемы узурпации государства, потому что преступность не знает границ. И поэтому как раз и необходимо налаженное взаимодействие между нашими органами для борьбы с этой проблемой».

1 февраля 2019 г. назначена национальным директором СУП. Первая женщина в истории ЮАР, ставшая главой СУП. Шамила Батойи считается одним из ведущих специалистов в ЮАР в области уголовного права, уголовного процесса и международного публичного права.

В период демократических преобразований в 1990-х годах участвовала в расследовании ряда важных и особо важных уголовных дел, включая политические убийства.