«Морально уже хочется»: Zivert вернется на сцену в сентябре

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 518 0

Zivert планирует вернуться на сцену в сентябре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка прервала карьеру из-за заболевания позвоночника.

Zivert планирует вернуться на сцену в сентябре. Об этом она рассказала 5-tv.ru на preparty музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного РМГ.

Артистка пояснила, что еще набирается сил, но уже очень соскучилась по выступлениям.

«Морально уже хочется», — заявила звезда.

Певица отказалась от концертов из-за серьезных проблем со здоровьем. У Юлии воспалился шейный отдел, но она до последнего старалась петь. Из-за сильных перегрузок и постоянной боли врачи пришли к выводу, что продолжение выступлений может повлечь за собой фатальные проблемы для артистки.

Раньше звезда жаловалась на то, что у нее начались панические атаки. Zivert провела время без работы на Бали, где готовила новый альбом. 

На мероприятии Юлия выглядела отдохнувшей и свежей, но поделилась, что еще продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru публиковал исповедь ушедшей со сцены певицы Zivert.

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