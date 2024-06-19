Семимиллионный посетитель выставки «Россия» отправился в путешествие по Приладожью

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 61 0

Семимиллионный посетитель форума «Россия» отправился в поездку по Приладожью

Семимиллионный посетитель выставки «Россия» отправился в путешествие по Приладожью

Фото: Пресс-служба «Игора Тур»

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Путешествие россиянина заняло шесть дней.

Алексей Максимов из Волгоградской области, ставший семимиллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия», отправился в тур по Приладожью, сообщает пресс-служба «Игора Тур», компании, специализирующейся по поездкам в регионы Ленинградской области и Карелии. Именно они и подарили Максимовым такое путешествие. Вместе с россиянином наслаждалась красотами страны и его семья — супруга Анастасией и две дочери Катя и Варя.

Тур продлился шесть дней. В программе были водные прогулки по Ладожским шхерам, посещение Александро-Свирской обители, Староладожской крепости и многое другое.

«В Приладожье все очень необычное — как в другой вселенной или волшебном мире. В особенности нам понравились местные природные красоты, в том числе завораживающие шхеры. Также мы с удовольствием попробовали местную кухню... Дома такое не приготовить», — поделился впечатлениями Алексей Максимов.

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